Delhaize - AG Ahold Delhaize aux Pays-Bas: les syndicats sifflent les actionnaires et la direction

Les syndicats protestent contre l'intention de la direction de franchiser les 128 magasins intégrés du groupe en Belgique. Sur place, un petit nombre d'agents néerlandais s'occupent de la sécurité. Les actionnaires ont été accueillis sous les huées et les sifflets, mais l'accès au lieu de l'assemblée n'a pas été bloqué. Frans Muller (président et CEO du groupe Ahold, maison mère de Delhaize, NDLR) est un "profiteur", scandent notamment les militants. "Nous sommes là pour soutenir le personnel contre ceux qui s'en mettent plein les poches", explique Wouter Parmentier, du syndicat chrétien ACV Puls. "Les actionnaires se voient promettre plus de dividendes en organisant le dumping social." À l'écart de cette agitation, sur une scène située à l'arrière d'un grand parking proche du lieu de l'AG, plusieurs dizaines d'activistes néerlandais mènent également une action contre Ahold Delhaize. Ils exigent de l'entreprise qu'elle redouble d'efforts pour atteindre ses objectifs en matière de climat. Début mars, le groupe Delhaize a annoncé qu'il souhaitait passer en franchise l'ensemble de ses magasins en gestion propre en Belgique. Depuis, le personnel de ces magasins s'y oppose. La désignation d'un médiateur n'est pas parvenue à calmer le jeu entre le banc syndical et la direction. Les mouvements de grève persistent, si bien que la direction de la chaîne a envoyé des huissiers, ces derniers jours, dans un certain nombre de magasins pour briser les blocages des travailleurs en grogne. Une réunion avec un conciliateur social est prévue le 18 avril prochain. (Belga)