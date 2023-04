Delhaize - Les syndicats comptent bien s'inviter à l'assemblée générale des actionnaires du groupe

Début mars, Delhaize a annoncé vouloir passer en franchise l'ensemble de ses magasins en gestion propre en Belgique. Depuis un mois, le personnel de ces magasins s'y oppose. La désignation d'un médiateur n'est pas parvenue à calmer le jeu entre le banc syndical et la direction. Les mouvements de grèves persistent, si bien que la direction de la chaîne a envoyé des huissiers dans un certain nombre de magasins pour briser les blocages des travailleurs en grève. Le groupe Ahold Delhaize est accusé par les syndicats de faire des économies sur le dos des travailleurs alors que le groupe "se porte très bien", avec "2,56 milliards de bénéfices", selon la CNE. "Et ils proposeront une augmentation de 10,5% des dividendes. Ajoutée aux programmes de rachats d'actions, c'est près de deux milliards d'euros qui quittent les caisses du groupe pour les poches de ses actionnaires. Depuis 10 ans, le groupe Ahold Delhaize mène une politique agressive de rentabilité financière : sa valeur boursière et son dividende par action ont plus que doublé", poursuit le syndicat chrétien. Les syndicats belges ont l'intention de générer de l'"animosité" lors de l'assemblée générale. "Nous aimerions y participer, mais ce sera probablement un vain espoir", a déclaré Katrien Degryse, du BBTK (SETCa). Outre les organisations syndicales, le mouvement de défense de l'environnement néerlandais Milieudefensie envisage aussi une action à Zaandam. Ces activistes réclament davantage de mesures de la part du groupe en faveur du climat. (Belga)