Des membres du gouvernement allemand proposent de légaliser partiellement le cannabis

Sur la base d'une intention de la coalition au pouvoir composée des sociaux-démocrates (SDP), des libéraux (FDP) et des Verts, les ministres Karl Lauterbach et Cem Ôzdemir proposent des assouplissements. En outre, des dispositions spéciales seraient prévues pour les associations où le cannabis peut être cultivé et consommé légalement. La légalisation totale et l'introduction de magasins spécialisés dans la vente de cannabis étaient des idées qui figuraient initialement sur la table du gouvernement mais elles ont été abandonnées. Toutefois, dans une deuxième phase d'assouplissement, de tels projets de lieux de vente pourraient être testés dans certaines régions. Une proposition concrète suivra dans le courant du mois et sera soumise au vote. (Belga)