Europa League - Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen ne sous-estimeront pas l'Union Saint-Gilloise

Après le Club Bruges en phase de poule de la Ligue des Champions, Leverkusen va affronter un deuxième club belge cette saison sur la scène européenne. L'Union défiera elle aussi un deuxième club allemand cette saison après l'Union Berlin en phase de poules et en huitièmes de finale. "Leur qualification contre l'Union Berlin n'a pas été une grande surprise pour moi. Ils ont très bien joué en phase de poule et en huitièmes de finale, ils étaient la meilleure équipe lors du match retour. Personne ne les sous-estime. Nous les respectons et nous attendons à un match de haut niveau", a précisé Alonso. Repêché en Europa League après sa 3e place dans le groupe B de la Ligue des Champions derrière Porto et Bruges, Leverkusen a l'occasion d'atteindre le dernier carré d'une compétition européenne pour la première fois depuis 2002. Le club allemand avait alors atteint la finale de la Ligue des Champions, battu par le Real Madrid. "C'est une belle opportunité qui s'offre à nous", a reconnu l'entraîneur espagnol. "Nous avons l'occasion d'atteindre les demi-finales d'une Coupe d'Europe. Peu importe l'adversaire, nous sommes très motivés. Je vois une équipe qui a faim et qui a envie, c'est le plus important si vous voulez gagner. Deux matches intenses nous attendent et il faudra faire preuve de mentalité et de concentration", a conclu l'Espagnol. (Belga)