Feu vert du Parlement estonien à la création du nouveau gouvernement de Kaja Kallas

Mme Kallas, qui gouverne ce pays balte depuis 2021, a bénéficié de 59 voix favorables lors du vote parlementaire, face à 38 voix d'opposition, dans une assemblée de 101 sièges. Elle avait annoncé plus tôt que son parti formerait une coalition avec le parti libéral Estonie 200 et les sociaux-démocrates. "La volonté commune des partis de la future coalition est d'assurer la sécurité globale de l'État estonien", a déclaré Mme Kallas. Elle a ajouté que les coalisés avaient l'intention d'investir dans la sécurité énergétique, de mettre en œuvre des réformes pro-environnementales et de moderniser la politique fiscale. Mme Kallas a souligné la nécessité d'augmenter les dépenses militaires. Avant les élections, son parti avait promis de les porter à au moins 3% du PIB national. "L'objectif d'augmenter nos dépenses dans la défense n'est pas de détruire notre ennemi, mais de détruire la volonté de notre ennemi de nous attaquer", a-t-elle déclaré au Parlement. Le pays balte de 1,3 million d'habitants, qui borde la Russie et qui est membre de l'UE et de l'Otan, est un partisan fervent de l'Ukraine déchirée par la guerre. Au cours de l'année, l'Estonie a lancé plusieurs appels au soutien militaire international à l'Ukraine afin de l'aider à combattre l'invasion russe. Le rival électoral de droite du Parti de la Réforme, l'EKRE, avait fait campagne contre de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. EKRE est arrivé en deuxième position avec 16% des voix au scrutin, tandis que la Réforme en a recueilli près de 32%. Mme Kallas sera reçue lundi par le président puis le nouveau gouvernement prêtera serment. (Belga)