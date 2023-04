Flèche Brabançonne - Ben Healy: "J'ai donné tout ce que je pouvais"

"Quand Dorian Godon a lancé le sprint, il était juste un peu trop fort pour moi et j'ai laissé aller", a expliqué Ben Healy. "J'avais très bien roulé jusque là, j'ai essayé d'y aller seul mais sans succès. C'est la première fois que je disputais une finale comme celle-ci en Belgique et cela me donne beaucoup de confiance pour le futur. Je pense passer un nouveau cap et j'espère pouvoir encore me retrouver à la bagarre dans davantage de finales dans le futur", ajoute l'Irlandais de 22 ans. (Belga)