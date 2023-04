Flèche Brabançonne - Silvia Persico: "La roue de Vollering était le meilleur choix dans le sprint"

"Je veux d'abord remercier mon équipe qui a tout misé sur moi mercredi, je leur fais entière confiance, et je suis très fière d'avoir gagné", a indiqué Persico. "L'équipe SD Worx était très forte et elle a attaqué pendant toute la course. J'ai pu m'accrocher. Dans le dernier tour, je me suis mise dans la roue de Demi Vollering car je savais qu'elle était ma concurrente la plus rapide. Je savais aussi que cette course peut se gagner dans les trente derniers mètres. C'est donc là que j'ai placé mon accélération et que j'ai remonté Vollering. J'espère que cette victoire est le début d'une série. J'avais été déçue de ma 4e place au Tour de Flandres et j'étais donc très motivée à la Flèche brabançonne." Silvia Persico a signé la deuxième victoire italienne à la Flèche Brabançonne après celle de Marta Bastianelli en 2018. Persico disputera l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Elle disputera encore le Tour d'Espagne féminin en mai avant un stage en altitude pour préparer le Tour d'Italie féminin et le Tour de France féminin, où elle s'était classée 5e en 2022. "J'espère faire mieux cette année. Et j'espère aussi faire mieux au championnat du monde où je m'étais classée troisième en 2022, j'en suis encore triste car je jouais la gagne. Je viserai donc la victoire cette année." (Belga)