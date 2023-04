La France veut revoir à la hausse sa production nucléaire

Selon le quotidien, le gouvernement français a demandé au groupe énergétique EDF et à l'Autorité de Sûreté nucléaire (ASN) d'étudier si la capacité des centrales, construites entre 1979 et 2022, pouvait être augmentée. La ministre de l'Energie, Agnès Pannier-Runacher, justifie cette démarche par le besoin en production d'une énergie sans émission. Le gouvernement souhaite augmenter cette production au moyen d'adaptations techniques aux centrales existantes et en raccourcissant les périodes d'entretien. La France table à terme sur une production d'énergie nucléaire annuelle de 350 à 380 terrawatts/heure contre 279 TWh en 2020, le plus faible niveau en trente ans. (Belga)