La police fédérale bientôt sans grand patron, ni successeur désigné

La perspective d'une chaise vide à un tel poste inquiète dans les rangs de la police, d'autant plus que la situation pourrait durer de longs mois, voire quelques années. La procédure de nomination prend en effet au moins six mois, et elle est conditionnée à d'autres éléments, notamment politiques. L'an 2024 étant une année électorale, aucune nomination ne pourrait être effective tant qu'un gouvernement ne sera pas officiellement en place, écrit La Libre. Contacté, le cabinet de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) a répondu "qu'au moment opportun, et en concertation avec le ministre de la Justice, un appel à candidatures pour le mandat de commissaire général de la police fédérale sera publié au Moniteur belge. (...) Dès la publication, un calendrier pourra être établi pour la sélection et la nomination". (Belga)