L'AWSR rappelle les règles en vigueur pour dépasser un cycliste sur la voie publique

D'après le Code de la route, les conducteurs d'un véhicule motorisé doivent laisser une distance latérale d'au moins 1,5 mètre hors agglomération, et d'au moins 1 mètre en agglomération, entre leur véhicule et le cycliste pour pouvoir le dépasser. Si cette distance ne peut être respectée, il convient alors de freiner et d'attendre un moment plus opportun derrière le vélo. Un Wallon sur 10 déclare ne souvent pas respecter ces distances, pratique qui présente pourtant un risque de déstabiliser le cycliste, voire de le percuter. En Wallonie, 14 pourcents des accidents impliquant un vélo concernent d'ailleurs des collisions flanc contre flanc. Face à ces chiffres, l'agence wallonne insiste sur l'importance de respecter les règles de dépassement. Outre les distances de sécurité, l'AWSR veille aussi à rappeler aux usagers de la route comment se comporter dans une rue cyclable, devenue "zone cyclable" depuis le 1er avril dernier. Dans ce type de rues, des règles spécifiques à l'égard des deux-roues sont d'application afin de renforcer leur présence et favoriser leur sécurité. Les cyclistes y sont autorisés à utiliser toute la largeur de la voirie, les véhicules motorisés ne peuvent pas les dépasser et la vitesse maximale y est limitée à 30 km/h. Interpellant directement les automobilistes derrière leur volant, la campagne de l'AWSR sera diffusée à la radio et sur une centaine de bus Tec au cours des mois d'avril et de mai. (Belga)