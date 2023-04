Le président chinois appelle l'armée à renforcer l'entraînement au "combat réel"

L'armée doit "défendre vigoureusement notre souveraineté territoriale ainsi que nos droits et intérêts maritimes de la Chine, et maintenir la stabilité globale de notre voisinage", a affirmé Xi Jinping cité par la chaîne. Ces propos ont été tenus mardi lors de sa visite d'une base navale dans le sud de la Chine, au lendemain d'exercices militaires visant à faire pression sur Taïwan. L'île de 23 millions d'habitants fait l'objet d'une âpre rivalité entre Pékin, qui revendique sa souveraineté sur ce territoire qu'il ne contrôle pas, et Washington, principal allié et fournisseur d'armes de Taïwan. La Chine a organisé trois jours d'exercices militaires présenté par Pékin comme un "sérieux avertissement" à l'île, après une rencontre de sa présidente avec un haut responsable américain la semaine dernière. (Belga)