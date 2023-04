Les annonceurs font leur retour sur Twitter

Le milliardaire, qui a racheté Twitter en octobre pour la somme rondelette de 44 milliards de dollars, avait précisé qu'il voulait en faire un "bastion" de la liberté d'expression. Il avait ainsi supprimé le bannissement à vie de certaines personnes. Les interventions d'Elon Musk ont inquiété les annonceurs et bon nombre d'entre eux ont décidé de ne plus publier d'annonces. La perte des recettes engrangées par les publicités a été un coup dur pour Twitter, car environ 90 % de ses revenus proviennent des annonces. Entretemps, les annonceurs ont décidé de revenir sur le réseau social. "Ils sont quasiment tous revenus ou ont précisé qu'ils allaient revenir", explique Musk. L'homme d'affaires a confirmé que l'entreprise atteignait le seuil de rentabilité et qu'elle devrait enregistrer des bénéfices à partir de ce trimestre. Pour réduire les coûts, Elon Musk avait décidé de procéder à une série de licenciements en novembre. Quelque 3.700 personnes ont ainsi dû quitter l'entreprise. Sans mesures budgétaires radicales, le réseau social n'aurait vécu que quatre mois de plus, d'après Elon Musk. Pour attirer à nouveau les annonceurs, Twitter avait mis en place un nouveau système en décembre accordant plus de contrôle aux entreprises sur leurs annonces. À présent, elles peuvent choisir de tenir leurs publicités à l'écart de certains tweets contenant des mots-clés spécifiques. (Belga)