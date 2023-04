Les Etats-Unis durcissent les normes de pollution automobile pour promouvoir l'électrique

Cet objectif va au-delà des ambitions dévoilées par le président Joe Biden il y a deux ans, à savoir que la moitié des voitures vendues aux Etats-Unis en 2030 soient sans émissions (électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène). Cette fois-ci, l'administration ne fixe pas un quota précis de véhicules propres à vendre. Mais l'agence de protection de l'environnement (EPA) prévoit de restreindre progressivement la quantité moyenne d'émissions polluantes des nouveaux véhicules produits par chaque constructeur, les incitant au passage à intégrer de plus en plus d'électriques dans leur flotte. Ces nouvelles normes "devraient permettre d'éviter près de 10 milliards de tonnes d'émissions de CO2 (d'ici 2055), soit plus du double des émissions totales de CO2 aux Etats-Unis en 2022", remarque l'EPA dans un communiqué. L'EPA estime que les économies engendrées par les nouvelles normes seront supérieures aux coûts d'au moins 1.000 milliards de dollars. Il reviendra aux constructeurs de choisir quelles technologies ils adoptent pour réduire leurs émissions. Mais dans la mesure où nombre de constructeurs sont désormais bien engagés dans la transition vers l'électrique, l'agence mise surtout sur une accélération de ce mouvement: selon ses calculs, avec les nouvelles normes, les électriques pourraient atteindre 67% des ventes de véhicules légers (citadines, berlines, SUV, pick-up) en 2032, 50% des ventes de bus et camions poubelles, 35% des camions de transport de proximité et 25% des camions de transport longue distance. (Belga)