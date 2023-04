Ligue des Champions - Le Real Madrid bat Chelsea 2-0, l'AC Milan s'impose 1-0 face à Naples

Le Real a battu Chelsea 2-0 au stade Santiago Bernabeu, grâce à des buts de Karim Benzema (22e) et Marco Asensio (74). Dans le même temps, l'AC Milan s'est imposé 1-0 face à Naples à San Siro, où le seul but de la rencontre a été inscrit par Ismaël Bennacer (40e). Mardi, Manchester City avait dominé le Bayern Munich 3-0 et l'Inter Milan l'avait emporté 0-2 sur le terrain de Benfica dans les deux premiers quarts de finale aller. Les matchs retour auront lieu la semaine prochaine. (Belga)