Mondial 2030 - La Confédération africaine soutient la candidature commune du Maroc-Portugal-Espagne

"Nous nous concentrons désormais sur l'organisation d'une nouvelle Coupe du Monde en Afrique et nous nous engageons à travailler avec toutes les associations nationales et confédérations pour y parvenir", a avancé Motsepe, pour qui la décision de son comité exécutif "signifie que la candidature du Maroc est désormais celle du continent africain". Le Maroc s'était également porté candidat à l'organisation de la Coupe du monde 2026, pour laquelle la FIFA a choisi les États-Unis, le Canada et le Mexique comme hôtes conjoints. L'Afrique a organisé un seul Mondial, en 2010 en Afrique du Sud. Le Maroc a accueilli cette année le Mondial des clubs. L'Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Paraguay ont annoncé une candidature commune, et l'Arabie saoudite serait également intéressée. La CAF a également indiqué qu'elle avait ouvert les candidatures pour la CAN 2027 et qu'elle prévoyait d'attribuer les tournois 2025 et 2027 en même temps, avant septembre prochain. (Belga)