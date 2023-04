Procès des attentats à Bruxelles - La cour interrogera mercredi les accusés sur l'après-attentats et leurs arrestations

Elle reviendra ainsi sur leurs arrestations respectives et l'hébergement offert par Hervé Bayingana Muhirwa à Osama Krayem, à son domicile de Laeken, après les attentats. Le 8 avril, l'accusé suédois quitte la rue du Tivoli en voiture avec son logeur. Les deux hommes seront interpellés à 11h30 sans opposer de résistance. Mohamed Abrini sera intercepté le même jour vers 16h00 au square Albert 1er, à Anderlecht. Bilal El Makhoukhi sera, lui, interpellé dans la soirée lors de la perquisition de son domicile. Quant à Salah Abdeslam et Sofien Ayari, les deux hommes avaient été arrêtés le 18 mars 2016 à Molenbeek-Saint-Jean, trois jours après avoir fui la fusillade avec les forces de l'ordre dans l'appartement de la rue du Dries à Forest. Mercredi, la présidente s'intéressera également au passage des frères Farisi à l'appartement des Casernes, à Etterbeek, pour le vider de son contenu après les attaques. Les accusés seront également interrogés sur la Syrie, pour mieux cerner la personnalité et le parcours de chacun. Cette partie sera abordée afin de livrer des éléments de contexte, la cour n'étant pas saisie pour juger les départs de certains accusés en Syrie. Dans les jours suivants, ce sera ensuite au jury de poser ses questions, suivi de l'accusation, des parties civiles et de la défense. Le 22 mars 2016, les attentats qui ont frappé la capitale belge ont fait 32 morts et des centaines de blessés dans le métro bruxellois et à l'aéroport de Zaventem. Dix hommes sont accusés devant la cour d'assises, dont un, Oussama Atar, fait défaut. (Belga)