PSA World Tour - Tinne Gilis éliminée en 8e de finale

Tinne Gilis, 12e mondiale, s'est inclinée 3-2 (15-13, 11-9, 3-11, 5-11 et 11-6) face à la Britannique Georgina Kennedy, 14e mondiale et tête de série N.8. Mardi, Nele Gilis, 11e mondiale et grande soeur de Tinne, a elle aussi été éliminé au troisième tour après sa défaite 3 sets à 0 (11-8, 11-5, 11-8) face à la N.1 mondiale, l'Égyptienne Nouran Gohar. Le British Open est le dernier tournoi avant les Mondiaux, qui se dérouleront du 3 au 11 mai à Chicago. (Belga)