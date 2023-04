Six hommes tués près du Cap dans un règlement de comptes en Afrique du Sud

Plusieurs assaillants armés ont garé leur voiture en fin de matinée devant cette maison d'Ocean View, enclavé sur la péninsule touristique du Cap. Ils sont entrés et ont commencé à tirer. Cinq hommes, âgés de 20 à 50 ans, ont été tués. Un sixième, blessé par balle, a été transporté à l'hôpital où il est décédé, précise un communiqué. Une enquête a été ouverte pour meurtre, la police soupçonnant, selon les premiers éléments recueillis sur place, un règlement de comptes "lié à l'activité de gangs". Aucune arrestation n'a eu lieu et la police a lancé un appel à témoins. L'enquête, dans cette zone particulièrement "pauvre en ressources policières", risque encore d'être compliquée par le fait que "les caméras de vidéosurveillance étaient désactivées" au moment de l'attaque, conséquence des coupures de courant régulières ces derniers mois dans le pays, souligne dans un communiqué l'Alliance démocratique (DA), principal parti d'opposition qui dirige cette province du sud du pays. Le township d'Ocean View a été créé sous l'apartheid pour réserver le rivage spectaculaire entre mer et montagne aux blancs. En 1968, le régime ségrégationniste a construit, à l'intérieur des terres, des logements pour populations métissées --ils sont appelés "coloured"-- déplacées des ports de pêche et stations balnéaires des environs. Le nom de cette ville nouvelle est historiquement cruel: ses quelque 14.000 habitants ont précisément été privés de leur vue sur l'Atlantique. (Belga)