TC Liège - Quatre condamnations pour du proxénétisme hôtelier en période de confinement

Les faits reprochés aux prévenus, deux couples, avaient débuté en mars 2020 et s'étaient prolongés jusqu'en octobre. Le propriétaire d'un immeuble situé dans une rue en impasse d'Angleur avait décidé de mettre cet endroit à disposition de prostituées pour développer leur commerce. Il avait tenté de le louer, sans succès, dans la filière classique et avait décidé de le rentabiliser en période de pandémie. Des petites annonces avaient été placées sur des sites spécialisés et six dames avaient utilisé l'endroit pour exercer leurs activités. L'affaire avait notamment été révélée lorsque des riverains de l'endroit avaient été alertés par l'importance du trafic routier et par la perte de leur tranquillité. Les quatre prévenus impliqués ont été condamnés à des peines allant de 12 à 18 mois de prison avec sursis partiel, à des amendes de 48.000 euros avec sursis partiel et à des confiscations de 6.825 euros d'actif illégal. (Belga)