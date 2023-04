Tensions à la LBFA - L'audit externe n'a pas trouvé trace de détournement

Mme Glatigny avait réclamé l'an dernier la conduite de cet audit après la mise en cause de la gestion du président de la LBFA, Thomas Lefèbvre, par deux de ses administrateurs, révoqués depuis lors. Olivier Parvais et Paul-Emile Chenois, avaient publiquement dénoncé un problème "de gouvernance, de transparence et d'éthique administrative" dans le chef de M. Lefèbvre. Ils lui avaient aussi reproché le placement d'un million d'euros en bourse et l'injection de 200.000 euros dans une société pour gérer les résultats des meetings. Interrogée mercredi en plénière du Parlement par le député Mourad Sahli (PS), Mme Glatigny a indiqué que l'audit externe n'avait pas trouvé trace de détournement de fonds au sein de la LBFA. L'auditeur a toutefois formulé une série de recommandations sur la présentation des comptes de la LBFA, ainsi que la mise en place d'outils de contrôle. La LBFA est en proie depuis des années à de vives tensions internes. En 2020, l'équipe Borlée avait notamment quitté la ligue francophone au profit de la flamande. Devant les députés mercredi, la ministre Glatigny a rappelé que l'audit qu'elle a commandé est le troisième déjà, après ceux menés en 2011 et 2016 auprès de la LBFA, sans pouvoir démontrer de quelconque malversation. "J'espère que cela va pouvoir apporter de la sérénité au bénéfice de nos athlètes", a conclu la ministre. (Belga)