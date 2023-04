Un Américain arrêté pour prosélytisme chrétien en Libye

L'Organe de sécurité intérieure (OSI) a affirmé dans un communiqué avoir arrêté cet Américain pour avoir "incité nos enfants à renier l'islam et à se convertir au christianisme". Son nom n'a pas été précisé, mais des médias libyens l'ont identifié comme étant Jeff Wilson, fondateur et patron du cabinet de conseil Libya Business. L'OSI a annoncé dans le même communiqué avoir arrêté un Libyen "qui a renié l'islam", et diffusé sur sa page Facebook une vidéo de ses "aveux" expliquant comment il avait été persuadé de le faire par un étranger. Parallèlement, le ministère libyen de l'Intérieur a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi l'arrestation d'un autre Libyen pour "apostasie et promotion de l'athéisme". "Il a été déféré au parquet après avoir avoué les faits qui lui sont imputés", a indiqué le ministère sur Facebook. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, dans le sillage des Printemps arabes, la Libye est plongée dans le chaos et les divisions. Deux gouvernements se disputent le pouvoir, l'un installé à Tripoli (ouest) et reconnu par l'ONU, l'autre basé dans l'est et soutenu par le camp du maréchal Khalifa Haftar et la Chambre des représentants. L'islam est la religion officielle en Libye. Les non-musulmans dans le pays sont des étrangers, essentiellement des chrétiens, qui ont la liberté de pratiquer leur culte dans les églises, notamment à Tripoli. (Belga)