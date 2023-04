Une Belge mineure agressée sexuellement par un footballeur israélien à Athènes

Cette dernière avait été immédiatement contactée après l'agression afin de fournir une assistance consulaire à la victime. La police grecque a été appelée dans la nuit de lundi à mardi pour intervenir dans un bar situé dans le quartier Kolonaki d'Athènes. La jeune fille en question, alors en voyage scolaire dans la capitale, était au bar avec ses amis lorsque le footballeur de 33 ans, gardien de but au Volos FC, aurait commencé à flirter avec elle. L'individu aurait tenté de convaincre l'écolière, visiblement sous l'emprise de l'alcool, d'avoir des relations sexuelles avec lui, pour finir par l'agresser après avoir essuyé un refus. Les camarades de la victime ont alors prévenu les responsables du voyage scolaire et la police, qui a arrêté l'homme. Le club de football a immédiatement rompu le contrat avec le gardien de but et un coéquipier qui était présent, a-t-il annoncé sur son site internet. (Belga)