Une délégation iranienne est arrivée en Arabie saoudite

"La délégation iranienne est arrivée mercredi à Ryad pour visiter et rouvrir l'ambassade et le consulat d'Iran en Arabie saoudite conformément au récent accord (conclu à Pékin) entre les deux pays", a indiqué l'agence Irna. Une délégation diplomatique de Ryad s'était rendue samedi à Téhéran pour une mission similaire, deux jours après une rencontre historique à Pékin entre les chefs de la diplomatie des deux pays. "Une équipe doit se rendre à Jeddah afin de préparer la réouverture du consulat et de la représentation de l'Iran au sein de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et une autre restera à Ryad pour rouvrir l'ambassade", a ajouté Irna. L'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite avaient rompu leurs liens en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes à Téhéran et Machhad (nord-est) par des manifestants dans la République islamique, à la suite de l'exécution par Ryad d'un important religieux chiite. L'accord conclu en mars à Pékin entre Téhéran et Ryad devrait permettre aux deux pays de rouvrir leurs ambassades d'ici mi-mai et de mettre en oeuvre des accords de coopération économique et de sécurité signés il y a plus de 20 ans. Leur rapprochement devrait être formellement célébré à l'occasion d'une visite du président iranien, Ebrahim Raïssi, à Ryad, à l'invitation du roi Salmane d'Arabie saoudite, un déplacement prévu après le ramadan, fin avril. (Belga)