Allemagne: des manifestants déversent une substance pétroloïde au siège du Parti libéral

Le parti FDP est le plus petit membre de la coalition gouvernementale composée par ailleurs des Verts et des sociaux-démocrates du SPD. Les militants ont déversé plusieurs seaux de cette substance poisseuse sur les portes et certaines parties de la façade, puis ont collé des affiches dénonçant le soutien du FDP aux véhicules à moteur diesel. Les affiches font référence au rejet par le FDP, le mois dernier, du plan de sortie de l'Union européenne concernant les véhicules à combustibles fossiles d'ici 2035. À l'automne, le Parlement européen et les États membres avaient convenu d'interdire les ventes des véhicules à essence, diesel, hybrides et hybrides rechargeables. Mais une réunion prévue au début du mois pour confirmer l'interdiction a été reportée en raison de l'opposition de l'Allemagne. Le blocage a été initié par le FDP, dont est issu le ministre allemand des Transports Volker Wissing. Les activistes climatiques ont mené des actions similaires dans d'autres lieux de la capitale allemande, dont des bâtiments occupés par la multinationale Coca-Cola et la compagnie chimique BASF. Letzte Generation (dernière génération) a collaboré avec l'organisation Extinction Rebellion pour cette opération. Le mois dernier, des membres de Letzte Generation avaient également déversé un liquide pétroloïde sur un monument proche du Reichstag, suscitant des critiques à travers le pays. Aucun dommage n'avait cependant été causé et le monument avait été rapidement nettoyé. (Belga)