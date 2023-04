Assises Hainaut - Me D'Agristina soutient que Domenico Puddu a menacé Christophe Bertelli

Ce matin-là, Christophe Bertelli travaillait avec Jean-Yves Wargnies sur un chantier dans la rue du Congo. Les deux hommes, amis dans l'adolescence, s'étaient retrouvés à un moment où Christophe avait quelques soucis. Jean-Yves l'avait alors embarqué dans son projet de transformation d'un hangar en loft, pour l'aider. Christophe Bertelli se trouvait dans la cour quand l'accusé a fait irruption, armé. Le témoin entend un premier tir. Les deux comparses se réfugient sur le toit. Domenico Puddu quitte les lieux, puis revient et tire en direction des deux hommes. Jean-Yves Wargnies saute du toit, blessé d'une balle entrée dans la fesse droite. Christophe est figé. Domenico poursuit Jean-Yves et l'achève d'un coup de feu tiré dans la tête, sur la rue de Bayemont. Christophe descend la rue du Congo et croise Domenico: "Il me conseille de dire la vérité, en menaçant de me tuer si je mens. Je l'entends dire à une voisine: 'voilà, je l'ai tué, je vais aller en prison'". C'est la première parole de Domenico Puddu, qui déclare qu'il avait prévenu Jean-Yves. Pour Me D'Agristina, il ne fait aucun doute que Domenico ait menacé de commettre un attentat sur la personne de Christophe Bertelli. (Belga)