Björn Rzoska, chef de file Groen au parlement flamand, se retire de la politique nationale

"Après 18 ans d'opposition, il est temps qu'un vent nouveau souffle à Lokeren, une ambition qui m'occupera entièrement l'année à venir, et dans les années suivantes", a expliqué Björn Rzoska. "Je pense que le renouveau en politique est également important. Il me semble logique de passer le flambeau maintenant", a-t-il ajouté. Björn Rzoska est membre du parlement flamand depuis près de dix ans et est chef de file Groen depuis 2014. Son successeur sera désigné avant la fin du mois par le groupe écologiste au sein de l'assemblée régionale. (Belga)