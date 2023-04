Challenger de Sarasota - Zizou Bergs passe au 2e tour en Floride

Le Limbourgeois, 165e joueur mondial, s'est imposé 6-3, 7-5 face à l'Italien Luca Potenza (ATP 485), issu des qualifications. La rencontre, qui a été interrompue par la pluie mercredi avant de reprendre jeudi, a duré 2 heures et 9 minutes. Au tour suivant, Bergs sera opposé à l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 113), tête de série N.5, qui a pour sa part écarté le qualifié américain Martin Damm (ATP 438) 6-7 (5/7), 6-3, 7-5. Mardi, Zizou Bergs avait été éliminé au 1er tour du double. Associé au Français Enzo Couacaud, il s'est incliné 6-4, 6-4 en 1 heure et 11 minutes face au duo composé du Néerlandais David Pel et du Français Jonathan Eysseric. (Belga)