Conner Rousseau officiellement candidat à sa succession à la tête de Vooruit

Le jeune trentenaire avait été élu en novembre 2019 à la présidence du sp.a, qu'il a depuis transformé en Vooruit. Dans sa déclaration sur les réseaux sociaux, il braque le regard sur les élections de 2024. Il cite le travail des ministres Frank Vandenbroucke et Caroline Gennez au gouvernement fédéral, assurant "tenir parole" pour la défense du pouvoir d'achat, la santé, ainsi que l'augmentation des salaires et des pensions. Mais il se dit aussi soucieux pour l'enseignement, les soins et le climat, autant de sujets sur lesquels il dit vouloir prendre ses responsabilités. "Abandonnerons-nous l'avenir à l'extrême droite ?", questionne Conner Rousseau, alors que les sondages placent le Vlaams Belang en tête au nord du pays. Les mêmes sondages prédisent une bonne tenue au sp.a, à la troisième place actuellement. L'élection à la présidence de Vooruit devrait se tenir début juin, en avance de plusieurs mois sur le calendrier initial. (Belga)