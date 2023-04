Deux Belges sur trois en surpoids mais conscients de l'importance d'une alimentation saine

Autre constat: "légumes", "fruits", "varié" et "équilibré" sont les quatre termes les plus employés pour définir la notion d'alimentation saine, mais cela coince lors du passage à l'acte. "Pour une question de coût, de manque de temps pour cuisiner mais aussi parce que 34% des sondés s'estiment insuffisamment informés", selon le codirecteur de Wagralim, Yohann d'Archambeau. La dernière enquête de santé belge menée auprès de 4.000 consommateurs en 2018 avait permis de constater que deux citoyens sur trois étaient en surpoids ou obèses et que la consommation de viande rouge et de boissons sucrées était excessive. Des projets financés par la Région wallonne doivent jouer sur la prévention de la santé et développer une nouvelle gamme de produits alimentaires. Wagralim, dont le soutien à l'innovation dans le secteur agroalimentaire est l'activité principale, porte depuis janvier 2023 un portefeuille de projets, nommé Foodwall et subsidiés à hauteur de 11,7 millions par la Région Wallonne. "Cinq universités francophones et quatre centre de recherche agréés sont les acteurs des projets", a précisé le vice-président de Wagralim, Yvan Larondelle. Le développement d'une gamme de produits adaptés aux seniors, d'ingrédients nutritionnels pour améliorer la santé et de compléments alimentaires à base de plantes constituent des exemples de projets en cours. (Belga)