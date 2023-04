Euroligue féminine - Avec son premier Final Four, Kim Mestdagh a presque tout connu: "un sentiment de fierté"

Depuis les Etats-Unis, avec quatre ans à Colorado State University en NCAA et un titre de championne WNBA avec Washington Mystics et Emma Meesseman en 2019, jusqu'à l'Europe où Kim Mestdagh a joué pour Zamora, Castors Braine, Charleville-Mézières, Yakin Dogu, Cukurova, Salamanque et Schio, son palmarès est imposant. La Belgian Cats, 124 fois internationale, compte une Coupe de la Reine et un titre de champion d'Espagne avec Salamanque, deux doublés Coupe-Championnat de Belgique et une finale d'EuroCoupe avec Castors Braine, trois Coupes d'Italie et un titre de champion avec Schio, avec aussi deux médailles de bronze à l'Euro avec les Belgian Cats, une 4e place en Coupe du monde et bien sûr les Jeux Olympiques Tokyo. "On m'a rappelé tout ça il y a quelques jours et c'est vrai que cela donne un sentiment de fierté. Venir au Final Four c'était le gros objectif de notre saison", a confié Kim Mestdagh. "Parce que l'avions manqué de peu l'an dernier et là nous avons réussi à écrire l'histoire pour notre club. Fenerbahce est le grand favori et tout le monde préfère toujours jouer le favori le plus tard possible. Ils possèdent les plus grands noms et nous aurions peut-être eu plus de chance contre Prague ou Cukurova, mais jouer contre le club organisateur, cela reste très difficile aussi." Schio jouera vendredi (15h00) contre Fenerbahce dans la Kralovka Arena de la capitale tchèque alors que l'USK Prague affrontera Cukurova dans la foulée (18h00). Le match pour la 3e place et la finale sont prévus dimanche. (Belga)