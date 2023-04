Europa League - L'Union Saint-Gilloise peut encore rêver de demi-finale après son match nul à Leverkusen

Il aura fallu plus d'une vingtaine de minutes pour que la partie s'emballe. L'Union a alors connu un temps fort, d'abord avec une frappe trop écrasée de Vertessen (26e) puis avec un numéro de Boniface, qui a résisté au duel et vu sa tentative croisée stoppée par Hradecky (28e). Dans la foulée, un corner unioniste dévié par Kandouss est venu mourir sur la barre transversale (29e). Leverkusen a ensuite tempéré les ardeurs bruxelloises avec un tir surpuissant de Diaby qui est passé près du poteau de Moris (30e). Hincapie a manqué le cadre de la tête, à bout portant (40e), avant que Diaby ne lèche à nouveau le cadre d'une frappe croisée après une traversée d'Adli (45e+2). Au retour des vestiaires, l'Union Saint-Gilloise a refroidi le stade, lorsqu'une transition de droite à gauche est parvenue à Boniface via Teuma, et que le Nigérian a ouvert son pied pour envoyer le ballon dans les filets, hors de portée de Hradecky (0-1, 51e). Leverkusen a peiné à se montrer réellement dangereux, mais a mis la pression dans le dernier quart d'heure. Frimpong a trop croisé sa tête alors que le but lui était ouvert (78e), faisant frémir les Unionistes avant qu'Azmoun en pivot ne glisse le ballon en retrait à Wirtz, qui a égalisé d'un enroulé du pied droit dans le petit filet (1-1, 82e). Dans les dernières minutes, les Allemands ont tenté d'infliger le coup de grâce mais la défense bruxelloise a tenu bon. Le match retour aura lieu jeudi prochain à 21h, au Lotto Park d'Anderlecht. L'Union pourrait y atteindre sa première demi-finale européenne depuis 1960. (Belga)