Europa League/Conference League - L'Union Saint-Gilloise, Anderlecht et La Gantoise jouent leur destin en quart de finale

L'Union Saint-Gilloise se déplace ce jeudi à Leverkusen pour son quart de finale d'Europa League. Après un huitième de finale aller riche en rebondissements (3-3), les Saint-Gillois n'ont fait qu'une bouchée de l'Union Berlin au retour (3-0). Ils rencontrent désormais un nouvel adversaire allemand, tombeur de Ferencvaros en quart mais battu par Bruges lors de la première journée de Ligue des Champions (1-0). Avec cinq victoires et deux nuls sur les sept dernières rencontres, les Unionistes voudront enchaîner afin d'atteindre une première demi-finale de coupe d'Europe depuis 1960. Le Sporting d'Anderlecht avait impressionné, en huitième de finale de Conference League, en disposant des Espagnols de Villarreal grâce à un but d'Islam Slimani au match retour (0-1), après le nul à l'aller (1-1). En quart de finale, c'est l'AZ Alkmaar de Zinho Vanheusden qui attend les Mauves, avec le match aller au Parc Astrid. Sans Yari Verschaeren, mais sur une bonne dynamique et avec un groupe quasiment complet, les hommes de Brian Riemer devront poursuivre face aux Néerlandais, qui ont disposé de la Lazio au tour précédent. La Gantoise a elle aussi fait la différence au match retour après un match nul (1-1) dans son propre stade contre les Turcs de Basaksehir. Gift Orban avait alors inscrit un triplé éclair pour les Buffalos, vainqueurs 1-4 à Istanbul. Les Anglais de West Ham, vainqueurs de Larnaca en quart de finale, se déplaceront à la Ghelamco Arena jeudi soir. Les Hammers avaient battu Anderlecht en poules, à Bruxelles comme à Londres, et demeurent parmi les favoris. (Belga)