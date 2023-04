Invasion de l'Ukraine - La Fédération internationale de triathlon réintègre Russes et Bélarusses

"Le comité exécutif de World Triathlon a donné son soutien de principe à la recommandation du CIO d'un retour à la compétition des athlètes avec des passeports russes et bélarusses et de la levée de leur suspension", a indiqué l'instance dans un communiqué. Dans une prise de position critiquée par l'Ukraine et ses alliés, le Comité international olympique (CIO) a préconisé le 28 mars le retour des athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre et à titre individuel, sans toutefois se prononcer à ce stade sur une éventuelle participation aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Le triathlon emboite ainsi le pas à l'escrime, au tennis de table et au taekwondo, qui ont approuvé un tel retour ces dernières semaines. A l'inverse de l'athlétisme ou des sports équestres, qui ont maintenu l'exclusion. "Le comité exécutif réaffirme sa solidarité avec l'Ukraine face à la guerre en cours avec la Russie", assure encore World Triathlon, et "réaffirme la neutralité de tout athlète ou officiel comme une condition absolue à son retour dans une épreuve mondiale de triathlon." L'instance précise qu'elle "travaille avec le CIO et l'ASOIF" (l'Association des fédération internationales des sports olympiques) pour développer une procédure d'examen indépendante permettant de statuer au cas par cas sur la réintégration des triathlètes et des officiels. (Belga)