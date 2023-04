Invasion de l'Ukraine - Munitions: feu vert formel des Vingt-sept à un premier milliard d'euros

Ce montant, délivré à travers la Facilité européenne pour la paix (FEP), doit permettre de rembourser les États membres capables de fournir des munitions à l'Ukraine à partir de leurs stocks ou de réorienter des commandes en cours, sur une période comprise entre le 9 février dernier et le 31 mai prochain, selon un communiqué du Conseil. Il s'agit du premier volet d'une approche en trois phases sur laquelle s'est accordée l'UE. La deuxième porte sur un second milliard d'euros qui sera utilisé pour des achats communs de munitions, avec l'objectif de réduire les délais à 6-8 mois. Dix-huit pays européens, dont la Belgique, sont signataires de ce projet d'achats conjoints via l'Agence européenne de Défense (AED). Le troisième volet du plan vise à augmenter les capacités de production des entreprises d'armement de l'UE pour reconstituer les stocks nationaux et continuer à approvisionner les forces ukrainiennes. (Belga)