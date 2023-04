Jupiler Pro League - Un choc wallon pour ouvrir une journée décisive

Le Standard (6e, 52 points) entend poursuivre sur la lancée de son succès 2-0 face au leader, Genk. Les hommes de Ronny Deila peuvent encore rêver des Champions' playoffs. Mais pour cela, ils devront s'imposer contre les Zèbres et attendre les résultats de La Gantoise (4e, 55 points), qui se déplace à Malines (13e, 36 points) dimanche (16h00), et du Club Bruges (5e, 55 points), qui se rend à Westerlo (7e, 49 points) samedi (20h45). Les Gantois valideront leur ticket pour les POI avec une victoire combinée à une défaite brugeoise et à un faux pas liégeois. Charleroi (8e, 47 points) sait, après la décision de la CBAS, qu'il doit faire une croix sur les trois points qu'aurait pu lui rapporter le match contre Malines dans la course aux Europe playoffs. Des POII que tentent d'arracher Anderlecht (9e, 46 points), mais le déplacement à Genk (dimanche, 13h30) pourrait bien ruiner ses derniers espoirs. Le leader (71 points) n'aura pas le droit à l'erreur, d'autant que son dauphin, l'Union Saint-Gilloise (69 points) reçoit Seraing (19 points), la lanterne rouge déjà condamnée, dimanche (19h15). Quarante-cinq minutes avant l'Union, le troisième, l'Antwerp (66 points), montera sur la pelouse pour la réception de Courtrai (14e, 31 points). Dans le bas du tableau, le couperet pourrait tomber samedi pour Zulte Waregem (17e, 24 points) et Ostende (16e, 24 points). Le premier se déplacera à Eupen (15e, 28 points) à 16h00. Le second recevra Oud-Heverlee Louvain (11e, 42 points) à 18h15. Au même moment, le Cercle Bruges (10e, 44 points) recevra Saint-Trond (12e, 42 points). (Belga)