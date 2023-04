La CSC Services publics de Molenbeek-Saint-Jean annonce un arrêt travail

Parmi les principales revendications de l'organisation syndicale figurent la réduction collective du temps de travail sans perte de salaire pour les plus de 55 ans, l'augmentation du nombre d'heures de travail pour tous les temps partiels, des vêtements de travail et du matériel de nettoyage adéquats et enfin, le respect de la concertation sociale. "Ces femmes et ces hommes, véritablement exploités, ne cessent de quémander quelques heures en plus de leurs 22 ou 25 heures par semaine, pour, ainsi, gagner de quoi vivre un tant soit peu décemment", dénonce Mohamed Adllal, délégué permanent CSC. "L'administration communale a préféré offrir des temps pleins en contrat à durée indéterminée à une trentaine de travailleurs émanant du centre de vaccination." Les inégalités entre employés de la commune de Molenbeek se creusent, constate-t-il et en plus de cela, "le personnel vieillissant s'absente davantage pour des raisons médicales (...) ce qui augmente la charge de travail". À la suite du "manque de considération flagrant" à l'égard des ouvrières et ouvriers, la section locale de la CSC Services publics a décidé de passer à l'action en arrêtant le travail ce lundi 24 avril 2023 de 13h30 à 15h30. Elle invite les autorités communales de Molenbeek-Saint-Jean à agir à court et moyen terme afin d'améliorer la situation du personnel de nettoyage, des ouvriers communaux et du personnel extra-scolaire. (Belga)