La future plateforme Max, fusion de HBO Max et Discovery+, promet une série "Harry Potter"

"Les histoires de chacun des livres de Harry Potter (sept tomes, NDLR) de (J.K.) Rowling deviendront une série pendant une décennie", a annoncé Max dans un communiqué, en promettant aussi un nouveau casting. Chaque saison de la série couvrira un ainsi un livre de la saga. "L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi, et je me réjouis de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra d'atteindre un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir", a souligné la romancière britannique dans le communiqué. Les livres de Harry Potter ont déjà été adaptés au grand écran. Le premier film Harry Potter est en effet sorti en 2001. La série s'est achevée en 2011 avec "Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2", ce qui en fait la série de films la plus réussie de l'histoire après Marvel et Star Wars. Les huit longs métrages ont rapporté 10 milliards de dollars dans le monde. Pour faire saliver de futurs abonnés, Max promet aussi un nouveau prequel de "Game of Thrones", intitulé "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", se déroulant cent ans avant les événements de la série originale, et qui viendra encore nourrir la saga, après un premier prequel, "House of the Dragon", à l'été 2022. La nouvelle plateforme, où l'on trouvera les classiques qui ont fait le succès de HBO, comme "Les Sopranos" et plus récemment "Succession", sera disponible à trois tarifs, de 9,99 dollars à 19,99 dollars par mois. (Belga)