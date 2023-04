Le dollar au plus bas en un an, l'inflation des prix de gros ralentit aux Etats-Unis

L'idée que le ralentissement de l'inflation va permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de lever le pied faisait perdre 0,63% au billet vert vers 15H55 (HB) à 1,1060 dollar pour un euro. La livre montait quant à elle de 0,29% à 1,2521 dollar, un plus haut depuis dix mois. Le cours de l'or gagnait 1,43%, à 2.043,61 dollars l'once, s'approchant de son plus haut historique atteint en août 2020 à 2.075,47 dollars. Les prix à la production ont baissé de 0,5% sur un mois, après avoir déjà reculé de 0,1% en février, selon l'indice publié par le département du Travail. "Il y a des raisons de penser que la baisse de l'inflation côté producteur présage d'une baisse plus marquée de l'inflation pour le consommateur dans les mois à venir", commente Jason Schenker, analyste à Prestige Economics, qui note que "la Fed souhaite probablement que l'inflation CPI ressemble au rapport PPI". Les données PPI font suite à l'indice des prix à la consommation (CPI) qui a atteint son plus bas niveau en près de deux ans en mars, mais reste à 5% sur un an. (Belga)