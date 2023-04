Le peintre James Ensor à l'honneur d'une exposition de la KBR et des Musées des Beaux-Arts

La KBR et les Musées collaborent et regroupent ainsi leurs collections respectives de l'artiste. Les deux institutions publiques ont même été les premières à acheter le travail du peintre flamand. "En 1892 déjà, le Cabinet des Estampes de KBR achetait 25 gravures du maître ostendais. Trois ans plus tard, en 1895, les MRBAB faisaient l'acquisition d'un chef-d'œuvre précoce de l'artiste : "Le Lampiste" (1880)", précise le communiqué. Avec 20 peintures, 30 dessins et 40 gravures, l'exposition réunira de nombreuses œuvres originales de l'artiste ostendo-bruxellois en 2024. Elle se tiendra au Palais de Karel van Lotharingen, qui accueille aujourd'hui les expositions temporaires de la KBR, mais qui abritait le Musée des Arts modernes à l'époque de James Ensor. "Ensor est inextricablement lié à Ostende, mais Bruxelles a également joué un rôle crucial dans son développement en tant qu'artiste. Les peintures et les œuvres graphiques du maître montrent l'attrait artistique qu'exerçait Bruxelles sur Ensor et comment la capitale, ses habitants et ses artistes l'ont inspiré pendant des décennies", peut-on encore lire dans le communiqué. Les tickets sont en vente à 15 euros, excepté le 13 avril où ils seront à 11 euros pour célébrer l'anniversaire du peintre, né en 1860 à Ostende. (Belga)