Louvain et Gand lancent un service d'emballages réutilisables pour les repas à emporter

"Toute personne qui a déjà commandé un repas à emporter le sait bien: avant d'arriver dans notre assiette, ce délicieux kebab ou ces excellents sushis sont emballés dans du papier aluminium ou des contenants en plastique qui vont directement à la poubelle", a commenté l'échevin louvaniste en charge de la Gestion des déchets, Thomas Van Oppens (Groen). "Les décharges font le plein, tandis que les ressources s'amenuisent. En outre, les emballages se retrouvent de temps à autre dans la nature." Baptisé "Kombak", le projet propose aux restaurateurs et à la population d'opter pour une alternative plus verte. Dans les mois à venir, les deux villes étudieront plusieurs points. Elles trancheront entre la location ou l'achat des contenants ou se pencheront notamment sur le transport des emballages de la Ville vers les établissements horeca et leur retour après usage. Le projet entrera en vigueur à la fin de l'année, grâce à un subside des autorités flamandes de 100.000 euros. À Louvain, 28 enseignes ont déjà souligné leur intérêt pour "Kombak". Des initiatives semblables sont déjà en marche en Belgique, comme à Malines, et dans d'autres villes européennes comme Paris, Berlin, Rotterdam ou encore Barcelone. (Belga)