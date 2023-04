Plus du Sport - Arnaud de Lie lauréat 2022 du "Plus du Sport"

Le cycliste de 21 ans succède à la gardienne des Red Panthers et du Watducks Waterloo, Aisling D'Hooghe. Ce prix récompense "un sportif ou ancien sportif, entraîneur ou dirigeant sportif qui, en plus de ses performances et de son palmarès personnel, poursuit une action désintéressée". Il a été décerné à De Lie, qui était accompagné par son manager Maxime Monfort, pour son attitude positive et sa faculté à combiner sa carrière professionnelle naissante avec son rôle au sein de l'activité familiale. Auteur d'une ascension fulgurante, alors qu'il était encore junior en 2019, et d'ailleurs champion de Belgique de la catégorie à l'époque, Arnaud De Lie s'est depuis hissé parmi les grands, et au rang de véritable ambassadeur de sa région. Fils d'agriculteur, il travaille à la ferme familiale de Lescheret (Vaux-sur-Sûre), et s'occupe du bétail avant les courses. Le jury lui a attribué le prix au terme d'un troisième et dernier tour de scrutin qui l'opposait à l'ancien athlète verviétois Tarik Moukrime, spécialiste du 1500 m ayant vaincu le cancer des testicules en 2014, et demi-finaliste à Munich des premiers championnats d'Europe qu'il disputait depuis huit ans. Il a depuis dû mettre fin à sa carrière, faute de moyens financiers. Une autre athlète, Cynthia Bolingo, qui a amélioré son record de Belgique du 400m (50.19) lors du Memorial Van Damme, est restée sur le carreau après le deuxième tour. Elle avait dû faire l'impasse sur les Mondiaux d'Eugene en raison d'une grave blessure au genou. Revenue à la compétition mi-juillet, elle avait ensuite pris la 7e place de l'Euro de Munich. (Belga)