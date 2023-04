Premier League - Le Finlandais Thomas Zilliacus n'est plus candidat au rachat de Manchester United

Zilliacus avait exprimé publiquement le mois passé son intérêt pour la reprise du club anglais, tout comme Sir Jim Ratcliffe (fondateur du groupe chimique britannique Ineos) et le cheikh qatari Jassim bin Hamad Al Thani (président de la Qatar Islamic Bank et fils d'un ancien Premier ministre du Qatar). Le Finlandais voulait racheter United dans le cadre d'un partenariat à 50-50 avec les supporters, qui auraient eu leur mot à dire dans les décisions du club de Premier League. Il s'est retiré à la suite de la décision de la famille Glazer, propriétaire du club, de lancer un troisième tour d'offres. "Jim Ratcliffe, le cheikh Jassim et moi-même étions prêts à négocier un accord pour acheter United", a écrit Zilliacus sur Twitter, mercredi soir. "Au lieu de cela, les Glazer ont choisi de commencer un nouveau tour. Je ne participerai pas à une farce mise en place pour maximiser les profits des vendeurs aux dépens de Manchester United. La famille américaine Glazer est propriétaire de Manchester United depuis mai 2005. En novembre 2022, elle a annoncé qu'elle envisageait de vendre le club. (Belga)