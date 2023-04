Seismes en Syrie et en Turquie - Plus de 171 tonnes de dons récoltées pour la Turquie chez bpost

La poste avait lancé une opération de collecte de dons du 21 février au 31 mars en concertation avec PTT, l'opérateur postal turc. Neuf camions ont déjà transporté les biens récoltés dans les 656 bureaux de poste du pays vers Istanbul, parmi lesquels 50 tonnes de produits d'hygiène, environ 40 tonnes de couvertures et des dons alimentaires. Onze autres camions chargés vont également prendre la route en direction de la Turquie ces prochains jours avec l'aide d'Ada Trans et Aras, experts dans le transport entre la Belgique et la Turquie. Parmi les dons récoltés, 70% provenaient de particuliers et 30% ont été offerts par des entreprises comme Colruyt, Ecotone ou Noé Nature. "Le nombre de conteneurs postaux collectés était le plus élevé dans les zones de Gand, Thimister-Clermont (avec Eupen et Welkenraedt), Liège et Anvers", précise bpost. "Ce mois de collecte de dons pour les victimes des tremblements de terre, nous démontre, une fois de plus, que la population belge porte haut et fort ces valeurs également", explique le CEO de bpost Belgium, Jos Donvil. Aucun transport de dons n'a cependant été effectué vers la Syrie. La poste se justifie en évoquant "d'évidentes raisons de sécurité". Les citoyens étaient alors invités par bpost à envoyer des dons au Consortium 12-12 pour venir en aide aux Syriens. (Belga)