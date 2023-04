Télésambre lance un journal télévisé hebdomadaire signé et sous-titré

Baptisé "L'Hebdo signé", ce JT hebdomadaire se présente comme un condensé généraliste de l'actualité hebdomadaire et a la particularité d'être présenté par une journaliste qui est sourde de naissance et dont la langue des signes est la langue maternelle. Si des programmes similaires existent aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France, aucun n'avait encore vu le jour en Belgique. Selon le rédacteur en chef de Télésambre, l'intérêt de programmes comme celui-là, conçu par et pour la communauté sourde et malentendante, est d'éviter toute "déperdition de l'information". Cette difficulté peut intervenir devant des sous-titres que seuls 20% des sourds, selon des études, peuvent comprendre, le français n'étant pas leur langue maternelle. Elle peut également être constatée devant les traductions d'une interprète entendante que seuls 70% des sourds peuvent comprendre selon d'autres études. Sibylle Fonzé sera la présentatrice du nouveau programme. Si les sujets sont issus d'une sélection effectuée par la rédaction de Télésambre, elle se les réappropriera complètement et les présentera face à un prompteur où défilera une version préenregistrée en langues des signes. Pour mener ce projet, Télésambre n'a pas bénéficié d'un soutien financier spécifique. Ses responsables se sont dits tout à fait prêts à collaborer avec d'autres médias de proximité pour élargir l'initiative. (Belga)