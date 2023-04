Top Division Women - Malines s'impose 45-95 à Liège en demi-finales des playoffs

Déjà victorieuses de la Coupe de Belgique, les Malinoises d'Arvid Diels envisagent un second doublé d'affilée. Elles accueilleront la 2e manche samedi et (si nécessaire) la 3e manche de cette demi-finale jouée au meilleur des trois manches. L'autre demi-finale oppose Namur et Castors Braine. Les Namuroises ont été les seules à avoir été poussées à la 3e manche en quarts de finale, par Courtrai, coaché par l'ancien sélectionneur des Belgian Cats, Philip Mestdagh. La première manche de ce derby wallon est prévue vendredi à St-Servais. Les trois dernières équipes de la phase classique, le BB Brunehaut, Spirou Ladies Charleroi et Athenas Lummen, devaient en principe disputer des playdowns, mais ceux-ci ont été annulés. Aucun prétendant des divisions inférieures n'est candidat à une montée. Ces trois équipes sont assurées dès lors de se maintenir au sein de l'élite et leur saison est terminée. (Belga)