Une barge contenant 1.200 tonnes de mitraille à la dérive à Hastière

Les pompiers se sont rendus sur place avec une autopompe, un balisage, un officier, un bateau et trois plongeurs. À leur arrivée, le risque de chavirage était écarté. "À la demande du SPW Voies navigables, les plongeurs de la zone ont effectué une reconnaissance afin de déterminer sur quoi était échouée la barge et s'il y avait des risques visibles de percement de la coque. Le peu de visibilité dans cette zone ainsi que le courant présent ont rendu l'opération difficile et délicate", poursuit le porte-parole. Sur base de cette reconnaissance, un relèvement du niveau de l'eau d'environ 10 cm a été réalisé par le SPW en fermant le barrage d'Anseremme, l'objectif étant de permettre à la barge de se dégager avec l'aide de son remorqueur. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a été décidé de faire appel à une autre barge équipée d'une grue. (Belga)