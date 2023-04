Une quantité importante de stupéfiants découverte pendant une saisie de biens à Ganshoren

Différents types de stupéfiants ont alors été découverts, dont 2 grammes de cocaïne, 175 pilules de MDMA, 40 grammes de haschich et 4 kilos de cannabis. Mille euros en cash, trois balances de précision et trois smartphones ont également été retrouvés. À la suite de cette découverte, il a été décidé de surveiller l'appartement. Un homme qui voulait entrer dans le bâtiment a ainsi été intercepté. Il ne s'agissait pas du locataire de l'habitation, mais d'une personne en possession de la clé. L'intéressé, déjà connu pour plusieurs faits impliquant des stupéfiants, a été entendu par les services de police. Il a été mis à la disposition du parquet et placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. (Belga)