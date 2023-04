Challenger Pro League - Le Beerschot s'impose facilement face à Bruges, large victoire de Lommel contre Deinze

Les deux équipes avaient pour objectif d'oublier leur défaite lors de la dernière journée (0-1 face au Lierse pour les Brugeois et 4-0 face au RWDM pour le Beerschot). Ce sont finalement les Anversois qui prenaient les commandes du match avec un but de Verlinden (24e, 1-0). Une avance qui était doublée un quart d'heure plus tard par un penalty de Baeten (40e, 2-0). A l'heure de jeu, Thorisson signait le troisième but d'une équipe du Beerschot qui semblait doucement se diriger vers la victoire (65e, 3-0) face à une équipe brugeoise impuissante. En fin de rencontre, Koshi offrait la cerise sur le gâteau aux Anversois (81e, 4-0). Dans l'autre match de Challenger Pro League, Lommel a largement battu Deinze (4-1) à l'occasion de la septième journée des play-offs de relégation. Au classement, Lommel reste septième avec 45 points soit cinq longueurs de plus que son adversaire du jour, huitième. Les Limbourgeois ont ouvert la marque après seulement dix minutes de match grâce à un penalty converti par Ahmed Fatah (10e). En seconde période, Mertens ratait un penalty mais Van Landschoot était là pour marquer le but égalisateur (52e, 1-1). Mais Deinze n'avait pas le temps de fêter cette égalisation que Lemoine trouvait le chemin des filets pour redonner l'avantage à Lommel (58e, 2-1). Thordarson et Talvitie se chargeaient de mettre définitivement leur équipe à l'abri (76e, 3-1; 87e, 4-1). (Belga)