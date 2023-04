Chine: l'avocat Yu Wensheng et son épouse arrêtés en chemin pour la délégation de l'UE

Cette arrestation, alors que le couple répondait à une invitation de responsables de l'UE, est "inacceptable", a commenté une porte-parole de la Commission européenne, Nabila Massrali, lors du point presse de la mi-journée à Bruxelles. "Cela semble indiquer que les autorités chinoises étaient au courant de la réunion qui allait se tenir", a ajouté le porte-parole en chef, Eric Mamer, sans se prononcer davantage sur des soupçons d'espionnage. Condamné en 2020 à quatre ans de prison pour incitation à la subversion contre l'État, Yu Wensheng avait été libéré en mars 2022. Il a défendu notamment, au cours de sa carrière, des membres du mouvement religieux Falun Gong, interdit en Chine depuis 1999, ainsi que des confrères avocats dont plusieurs ont été arrêtés en 2015 dans le cadre de la vague de répression dite "des 709". La délégation européenne a également demandé sur Twitter la libération de Wang Quanzhang et du couple Wang Yu et Bao Longjun, tous avocats "assignés à résidence", selon l'ambassade. "La répression contre les activistes des droits de l'homme et des avocats nous préoccupe fortement, nous demandons leur libération immédiate et inconditionnelle", a indiqué l'UE. Les droits de l'homme constituent un nœud de discorde entre l'UE et la Chine, même si les deux parties ont repris en février dernier à Bruxelles leur "dialogue" sur ce sujet, après quatre années au point mort. (Belga)