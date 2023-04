Classic Grand Besançon Doubs - Le Français Victor Lafay s'impose au sommet devant Lenny Martinez et Roger Adria

Une échappée de six coureurs a creusé un écart grimpant jusqu'à cinq minutes, mais elle a été reprise à 20 kilomètres du terme. Les leaders ont alors attendu le final et la Côte de la Malate (3,8 km à 9,1%) pour se découvrir. Lenny Martinez a ouvert les hostilités et s'est détaché avec Victor Lafay ainsi que Roger Adria, laissant des cadors comme l'Australien Ben O'Connor (AG2R-Citroën) et le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) dans leur sillage. Martinez a planté plusieurs banderilles sans jamais créer de séparation avec un Lafay patient, et ce dernier n'est sorti de la roue que dans les 200 derniers mètres pour devancer son concurrent sur la ligne, ainsi qu'Adria. Derrière ceux-ci, les Français Guillaume Martin (Cofidis) et Thibaut Pinot ont échoué à 5 et 8 secondes. Pinot dispute de vendredi à dimanche trois courses à la saveur particulière, dans sa région natale. Il prendra sa retraite à la fin de la saison. Lafay, qui décroche ainsi la troisième victoire de sa carrière, succède au palmarès à l'Espagnol Jesus Herrada. C'était l'Érythréen Biniam Girmay qui avait remporté la première édition de la course, en 2021. (Belga)